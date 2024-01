Quegli ebrei riccionesi schedati dopo le leggi razziali del 1938

Ugo Feldman, Aldo Levi, Gherard Plaut. Sono i primi tre nomi di un lungo elenco che era conservato presso l’archivio storico di Riccione. Nel plico che raccoglie vari fogli sta scritto ‘Censimento ebrei’. Siamo nel 1938. Nel luglio di quell’anno l’ufficio centrale demografico del ministero dell’interno cambia nome e competenze, diventando ‘Direzione generale per la demografia e la razza’. Il passaggio successivo fu quello di creare l’ufficio studi del problema della razza. In agosto, nel pieno dell’estate, mentre i villeggianti facevano il bagno animando le strutture turistiche riccionesi, iniziava così il censimento degli ebrei in Riviera.

I documenti sono stati mostrati pubblicamente per la prima volta nella serata di venerdì, durante l’incontro tenutosi al palazzo del Turismo: La storia siamo noi: Riccione, l’archivio della memoria. Hanno partecipato lo scrittore Oliviero La Stella, gli autori di opere e ricerche storiche quali Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni, Andrea Tirincanti, il responsabile del Museo del territorio di Riccione, e la vicesindaca Sandra Villa.

Uno alla volta gli atti custoditi per oltre ottant’anni sono emersi in tutta la loro chiarezza. Uno dopo l’altro si trovavano i nomi degli ebrei che vivevano a Riccione. Su indicazione del ministero i podestà di allora procedettero con i censimenti secondo le linee guida inserite nelle circolari emanate in quell’agosto del 1938. Tra gli atti mostrati ve n’era uno dell’allora podestà di Riccione, Frangiotto Pullè, in cui si invitavano i carabinieri a controllare e censire anche i villeggianti di razza ebrea che avevano scelto di trascorrere le vacanze a Riccione. In un altro atto dei carabinieri regi vengono segnalati 4 ebrei che in quel momento si trovavano a Riccione. Due di questi erano i coniugi Matatia la cui storia di ‘vicini scomodi’ dell’allora Benito Mussolini, solito trascorrere le villeggiature nella villa a due passi dal mare, è stata raccontata in un libro. Quei fogli ingialliti dal tempo raccontano di una Riccione che visse uno dei momenti più bui della storia dell’umanità.

Andrea Oliva