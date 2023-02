Quei buchi nel Duomo che fanno rumore

Quei buchi nelle mura del Tempio Malatestiano, diciamo la verità, non sono il massimo da vedere. E non sono passati inosservati agli occhi più attenti. Parliamo dei fori praticati per installare gli altoparlanti, usati durante le messe e altre celebrazioni in Duomo. C’è chi ha storto il naso alla vista degli impianti e di come sono stati montati.

Ma i lavori per il nuovo sistema audio in Duomo, come spiega il rettore della cattedrale don Giuseppe Tognacci, da noi interpellato, sono stati regolarmente autorizzati. "L’impianto che è stato montato di recente nel Tempio Malatestiano – è andato a sostituire quello vecchio, che era piuttosto datato. L’intervento è stato puntualmente autorizzato. Qualsiasi lavoro che deve essere eseguito all’interno del Tempio Malatestiano, prima è sottoposto al vaglio della Soprintendenza". Tra l’altro, spiega ancora il rettore del Duomo, "erano già stati fatti i fori nelle mura, anche per il vecchio impianto audio". Insomma, per don Tognacci "nulla di nuovo". Eppure l’intervento ha fatto storcere il naso a non pochi, sia tra chi si è recato di recente in Duomo per visitarlo, sia tra alcuni fedeli. C’è chi ha anche pubblicato (sui social) la foto di uno degli altoparlanti, puntando il dito sui lavori eseguiti. Perché il Tempio Malatestiano, uno dei ’tesori’ di Rimini e gioiello del Rinascimento, "meriterebbe più cura e attenzione", e non di essere "bucato con il trapano – sottolinea alcuni – per montare gli altoparlanti".

Poco più in là, nella chiesa dei Paolotti, un altro intervento ha richiamato l’attenzione dei più critici. A segnalarlo Giulio Zavatta, storico dell’arte riminese e professore all’università di Venezia. Zavatta si è scagliato contro le didascalie affisse con etichette adesive sul quadro del Centino. Le didascalie ’servono’ a indicare i due santi che vengono raffigurati nel dipinto, Sant’Antonio e Sant’Eligio. "Il quadro del Centino in moderna modalità biblia pauperum ha i due santi ’taggati’. Però... attaccare con lo scotch due didascalie improvvisate direttamente sul dipinto, in questo fervore iconografico, anche no... Non si può fare". "Mai visto – commenta Zavatta – neanche nella più remota pieve di campagna".

Manuel Spadazzi