Quei malinconici ragazzi del varietà

I ‘ragazzi irresistibili’ del teatro italiano si ritrovano in scena per una commedia che è di fatto il dietro le quinte del mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti, tra malinconia, dolcezza e asperità. La stagione di prosa del Teatro Galli prosegue con due maestri della scena italiana, Umberto Orsini e Franco Branciaroli che danno vita alla commedia di Neil Simon ‘I ragazzi irresistibili’, in programma questa sera, domani e giovedì alle 21 (turni ABC). Un omaggio al mondo degli attori, alle loro manie e tragiche miserie, che il regista Massimo Popolizio ritrova nei due protagonisti, compagni di strada coi quali ha condiviso tante esperienze tra le più significative di questi anni. Umberto Orsini e Franco Branciaroli tornano a lavorare insieme in un testo diventato un classico scena anche Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi.

I due protagonisti della commedia di Neil Simon sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la vita dando vita a un duo diventato famoso come ‘I ragazzi irresistibili’ e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. Gli antichi contrasti si ripresentano e questa difficile alchimia è il pretesto per un gioco di geniale comicità e profonda malinconia, con uno sguardo di estrema tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità. Ispirata alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, la commedia di Simon debuttò a Broadway nel 1972. Numerosi nei decenni successivi gli allestimenti teatrali in tutto il mondo. Fortunate anche la trasposizione cinematografica del 1975, con Walter Matthau e George Burns, così come la produzione per il piccolo schermo statunitense affidata a due stelle di prima grandezza, Woody Allen e Peter Falk. La Biglietteria del teatro Galli è aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30.