Quei politici che si fanno pubblicità con la tragedia della povera Giulia

Andrò controcorrente ma a me pare riluttante la presenza di alcuni personaggi con la fascia tricolore apparsi durante il rilascio dell’intervista dei congiunti della povera Giulia. Approfittare di simili tragedie a scopo propagandistico mi lascia senza parole, potevano partecipare all’evento come tutti gli altri presenti, senza il vestito di carnevale. Perché allora non vanno al Gaslini a far mostra di se; li ogni giorno muoiono bambini nel silenzio delle telecamere e dei media; già ma questo non porterebbe i consensi a cui rincorrono. Per me è una cosa vergognosa.

Tiziano