Quel giardino che ricorda i Giusti

"Chi salva una vita umana salva il mondo intero". In questo mondo ci sono veri eroi che hanno salvato vite umane rischiando la propria e si sono battuti in favore dei diritti umani. Questi eroi vengono definiti ‘Giusti dell’umanità’ e meritano di essere ricordate. Il 6 marzo è stata istituita la Giornata dei Giusti per volontà del Parlamento europeo, istitutita in Italia con la legge 212 del 20 dicembre 2017. Anche a Verucchio si celebra, con l’istituzione anche di un giardino per commemorane i Giusti. Inaugurato il 4 maggio 2024 a Villa Verucchio, questo giardino vuole "far conoscere a tutti le storie di vita dei Giusti e per ricordare che ogni persona può decidere di aiutare gli altri esseri umani e scegliere di agire con solidarietà" dice l’amministrazione. I giusti a cui è dedicato il giardino sono Guido Morganti, Fernanda Wittgens, Azucena Villaflor, Yusra Mardini, Pierantonio Costa e la guardia costiera italiana.

Margherita Colombo,

Giacomo Pazzini

e Jacopo Sberlati II A