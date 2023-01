Quel giorno Benedetto tra San Marino e Rimini

Quella giornata è, ancora oggi, nel cuore e nella mente di tanti. Era il 19 giugno 2011 quando Papa Ratzinger visitò San Marino e Pennabilli. Fu quella l’unica tappa in Romagna del suo pontificato, arrivata 29 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II a Rimini e San Marino. E fu veramente "Un giorno Benedetto" (come titolammo) per le parole pronunciate da Ratizinger e per l’accoglienza che gli venne riservata sul Titano e a Pennabilli. Ricordi evocati da tanti in queste ore di lutto, per la morte di Benedetto XVI.

Quella domenica di giugno del 2011 c’erano oltre 22mila persone ad attenderlo alla messa, celebrata allo stadio Olimpico Serravalle. Papa Benedetto, accompagnato da 25 fra cardinali e vescovi e 200 sacerdoti, entrò nello stadio accolto da un lungo applauso e dallo sventolio di bandiere bianche e gialle. Dall’altare Ratzinger lanciò un forte messaggio rivolto a famiglie in crisi e lavoratori precari, a frontalieri e giovani. E mise la folla in guardia "dalla tentazione di ritenere che la ricchezza dell’uomo non sia la fede, ma il suo potere personale e sociale, la sua cultura e la sua capacità di manipolazione scientifica, tecnologica e sociale della realtà. Così, anche in queste terre, si è iniziato a sostituire la fede e i valori cristiani con presunte ricchezze, che si rivelano alla fine inconsistenti". Mentre "la sola vera ricchezza è la fede", che Benedetto XVI definì "portatrice di diritti precedenti a ogni giurisdizione".

La crisi economica e i frontalieri furono al centro delle riflessioni di Ratzinger anche nell’incontro con i Capitani reggenti e il governo di San Marino. Poi l’abbraccio dei 4mila che lo accolsero a Pennabilli, dove il Papa invitò i giovani "a prendere coscienza di questa sana e positiva inquietudine, a non aver paura di

porvi le domande fondamentali sul senso e sul valore della vita. Non fermatevi a risposte parziali, immediate, comode. E non temete di affrontare i momenti di crisi, le prove della vita, perché il Signore è con voi!". Un giorno indimenticabile, tra i cori da stadio dei ’Papa boys’, ricambiati dai saluti affettuosi del Pontefice.

Tra quelli che ebbero la fortuna di parlare a Benedetto XVI, quel giorno, anche Stefano Vitali, l’allora presidente della Provincia: "Il Papa mi disse: conosco Rimini, so che tanti tedeschi vengono da voi. Spero che si comportino bene!". E Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato del lavoro a San Marino, ricorda così l’incontro col Santo Padre: "Era ricco di gentilezza e cultura, non scorderò mai l’emozione che mi ha trasmesso in quel giorno".

Manuel Spadazzi