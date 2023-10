"Quel giorno è morto anche l’assassino"

Respinta la richiesta di una nuova perizia su Simone Benedetto Vultaggio, il 48enne reoconfesso del femminicidio della compagna Cristiana Peroni, 33 anni, massacrata con 50 coltellate il 25 giugno del 2022 in via Rastelli, a Rimini. Il consulente di parte, lo psichiatra Daniele Donati, ha redatto una perizia secondo la quale l’imputato, all’epoca dei fatti seguito dal Centro di salute mentale di Rimini, sarebbe stato affetto da un disturbo di personalità. Diammetralmente opposto il parere del consulente della pubblica accusa, nominato dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi: per lo psichiatra Federico Boaron, Vultaggio sarebbe stato perfettamente in grado di intendere e volere. Ieri la Corte d’Assise ha deciso di non accogliere la richiesta di una nuova perizia avanzata dal legale di Vultaggio, l’avvocato Massimiliano Orrù. Sempre nella giornata di ieri, è stata sentita come testimone suor Gabriella, la religiosa che segue l’imputato in carcere. "Quel giorno sono morte due persone" ha detto suor Gabriella, sottolineando il senso di colpa provato dal 48enne.