Quel legame indissolubile tra Lynch e Fellini

Il filo rosso che unisce David Lynch a Rimini ha un nome e cognome ed è quello di Federico Fellini. Il regista statunitense, venuto a mancare giovedì, oltre al lavoro da dietro la camera da presa condivideva con il Maestro il giorno del compleanno. I due artisti del cinema sono nati entrambi il 20 gennaio. "Questo forse significa qualcosa", non ha mai smesso di dire Lynch. Un riferimento biografico che il premio Oscar alla carriera nel 2020 ha sempre messo in luce a proposito delle fonti di ispirazione lungo il percorso artistico che l’hanno condotto dalla pittura al cinema, passando anche per il piccolo schermo. Il legame non era solo quello che passa per una data, Lynch aveva stretto anche un’amicizia speciale con il regista riminese.

Non a caso fu uno degli ultimi a poterlo visitare nel 1993 quando era in ospedale a Roma, pochi giorni prima che Fellini morisse. La carriera del regista di ‘Dune’ è sempre stata influenzata dal Maestro riminese e dal ‘transfer creativo’ che ebbe nei suoi confronti. Un lascito artistico che divenne quasi un debito di riconoscenza: la creatività dei due si è incontrata varie volte, miscelandosi insieme come nella mostra ‘Dreams – a tribute to Fellini’ del 2019. Nell’anteprima nazionale a castel Sismondo, Lynch si ispirò proprio all’ultima scena di ‘8 e mezzo’ per eseguire una delle litografie dedicate. Una dozzina di opere in cui l’americano ridefinisce il suo mondo felliniano, dove tutto alla fine si risolve in uno spettacolo che si colora delle tinte e degli umori più scuri e inquietanti, tipici degli incubi lynchiani. Per il regista americano ‘8 e mezzo’ non è solo un capolavoro assoluto, ma è il film che lo ha probabilmente influenzato di più, come ha ricordato più volte.

"Per via di quel modo di comunicare un’emozione senza mai dire o mostrare nulla in modo esplicito – dice Lynch –. Senza mai spiegare niente, facendo solo uso di una sorta di pura magia". Si sono immersi entrambi ‘In acque profonde’ come recita il titolo di un libro del cineasta americano, hanno esplorato attraverso il linguaggio delle immagini le zone più misteriose e selvagge della nostra vita, misurandosi con l’esistenza e il luogo in cui si può trovare salvezza o disperazione, con quel chiaroscuro che può illuminare o travolgere. Il 20 gennaio ricorre quindi l’anniversario della nascita di entrambi. Due grandi registi e creatori di sogni, così come di incubi. Per questo la Cineteca di Rimini programmerà a breve la proiezione di un capolavoro di David Lynch. Omaggio al genio americano, omaggio a Federico Fellini e omaggio al grande cinema.

Federico Tommasini