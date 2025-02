Quel muro giallo amato da riminesi e turisti

di Manuel Spadazzi

È il luogo del cuore, per tanti riminesi. Uno spazio dell’anima, con quella lingua di terra che si protende in mare e guarda a Oriente. La ‘palata’ è uno di quei posti speciali che raccontano Rimini più di qualunque altro. Malinconica e struggente ne La prima notte di quiete di Valerio Zurlini con un’indimenticabile Alain Delon, resa immortale da Federico Fellini con Amarcord, la ‘palata’ ha ispirato tanti artisti. Ma prima d’ora (forse) mai nessuno l’aveva guardata e raccontata come ha fatto Dino Morri. Per mesi il 51enne fotografo riminese, ex promessa del basket, ha fotografato chiunque si trovasse a passare di lì all’ora del tramonto. Centinaia di scatti da cui è tratta la suggestiva mostra Il muro giallo, che inaugura sabato (vernissage alle 17) al Museo della Città, dove rimarrà allestita fino al 15 aprile.

Perché Il muro giallo?

"Perché il giallo è il colore della spiritualità. Perché quel muro che costeggia la palata non è un muro, ma è una porta verso Oriente. È l’orizzonte che racchiude i nostri pensieri, i nostri sogni".

Com’è nato il progetto?

"La scorsa estate, intorno a metà luglio, ho iniziato ad andare spesso alla ‘palata’. Dentro di me avevo un buio incredibile. Quel luogo, ogni volta, mi dava grande serenità. Così ho iniziato a fotografare tutte le persone che passavano di lì".

Quante ne ha fotografate?

"Centinaia, di ogni età e nazionalità. Da un gruppo di ragazzi senegalesi che si era fermato lì dopo una partita di calcio a coppie di anziani che si abbracciavano, da ragazze stese al sole a bambini che giocavano. Ho iniziato a pubblicare alcuni scatti sui social e su siti specializzati di fotografia e sono piaciuti subito. Tanti che non sono di Rimini, tra loro molti stranieri, mi scrivevano per chiedermi dove fosse questo posto così magico. Mi ha contattato Maurizio Cintoli, che gestisce la rivista on line Photosophia, e si è interessato al mio progetto. Poi è nata l’idea di una mostra".

L’anteprima al Fulgor a novembre. E ora la mostra al Museo.

"Sì, un bellissimo traguardo. Il progetto è nato insieme a Simone Felici. Abbiamo preparato anche un catalogo, insieme a Teresio Troll con le foto stampate da Around graphic di Marco Ruzzo".

Cos’è per lei Il muro giallo?

"Un luogo di speranza e di incontro. Questo progetto mi ha aiutato tanto, è stato terapeutico. Come lo è per me la fotografia: nasce dalla pancia, passa dal cuore, arriva agli occhi".