Quella bizzarra umanità che va al "caffè del teatro"

"Al caffè del teatro" lo spettacolo della compagnia Il Dirigibile riaccende le luci al Salone Snaporaz di Cattolica. Sul palco il Gruppo musicale ululanti formati da utenti del Centro diurno Ulisse della sede di Forlì dell’Ausl della Romagna. Lo spettacolo va in scena domani alle 21 nell’ambito del progetto Teatro e salute mentale. La storia è ambientata nel bar di un teatro di provincia frequentato da artisti, musicisti, attori e abbonati che in attesa dello spettacolo vengono accolti da un giovane barman che ne conosce parti, pregi e difetti. Si tratta di tipi, tutti curiosi che, passando dal bar, ne approfittano per sorseggiare un drink, prendere un caffè, ripassare la parte o provare un brano musicale, in una specie di surreale e improvvisato recital, dove si alternano artisti, attori e strani personaggi.

Come evidenziano gli organizzatori: "E’ un’iniziativa messa in piedi su un terreno comune per la valorizzare il teatro quale elemento di benessere psichico e, soprattutto, di crescita individuale e collettiva. E’ in sintesi una vera e propria stagione teatrale che intende promuovere le compagnie che operano nei diversi dipartimenti di salute mentale della Regione Emilia-Romagna". La stagione teatrale della Regina continuerà venerdì 19 gennaio con l’attesissimo e applaudito Paolo Cevoli che, a grande richiesta dopo il tutto esaurito dello scorso anno, torna a Cattolica con lo spettacolo ‘Andavo ai 100 all’ora’. Performance che sorprendentemente già registra il sold out.

Nives Concolino