Quella speciale sfilata in aiuto agli alluvionati

Quella sfilata a Rimini, appena nove giorni dopo l’alluvione che aveva colpito al cuore la Romagna, è uno degli eventi di cui Alberta Ferretti va più orgogliosa. È il 26 maggio 2023. Gli ’angeli del fango’ sono impegnati a spalare nelle zone più colpite. Rimini è stata risparmiata, rispetto al resto della Romagna, e la Ferretti insieme al suo staff decide di non annullare l’evento in piazza Malatesta (programmato e organizzato da mesi) ma di conferirgli un significato diverso. Quella sera fa sfilare, per ultimi, proprio alcuni dei ragazzi volontari nelle zone travolte dal maltempo: indossano la maglia speciale con la scritta Io ci sono, realizzata appositamente dal gruppo Aeffe per avviare la raccolta fondi a favore degli alluvionati.

È una serata speciale, magica. Non solo per gli abiti da sogno della nuova collezione Resort di Alberta Ferretti, ma per il significato che la stilista ha voluto cucire su misura, trasformando la sfilata riminese in un messaggio di resilienza e di ripartenza della Romagna alluvionata. "Alberta Ferretti – dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – ha portato il suo marchio a essere simbolo dell’eccellenza del made in Italy nel mondo, mantenendo costante il legame con le sue radici e il suo territorio, dove tutto è nato. Nel concretizzare il suo sogno, ha creato centinaia di posti di lavoro. E rimarrà memorabile la sua sfilata davanti a Castel Sismondo poco più di un anno fa, subito dopo l’alluvione".