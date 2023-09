Quell’abbraccio tra San Patrignano e Cuore21

Un abbraccio tra Sanpa e Cuore21. Quello di domenica è stata molto più di un invito a far parte dei Giochi di fine estate all’interno della comunità di San Patrignano. "Due mondi che all’apparenza possono sembrare distanti - raccontano dalla comunità -, ma che hanno dimostrato di poter trovare una sintonia unica". Così tra il tiro alla fune, la staffetta, la corsa coi sacchi, il gioco della carriola, la pallavolo ‘bagnata’ e la staffetta d’acqua, da correre trasportando un bicchiere d’acqua, sette ragazzi con sindrome di Cuore21 hanno trascorso la giornata a San Patrignano fin dalla colazione nella grande sala. "E’ incredibile come tutti i ragazzi si siano fusi naturalmente fra loro – racconta Mark Trombin, educatore della comunità e interno al gruppo SanpaVita che ha organizzato la giornata –. E’ stato emozionante vederli partecipare alle varie prove sempre con il sorriso stampato sul volto". Molto soddisfatta anche Emanuela Tonti, vicepresidente di Cuore 21: "Per i nostri ragazzi è stata un’occasione preziosa condividere una giornata con i giovani della comunità, anche perché terminato il percorso scolastico non hanno tanti i momenti di condivisione come questi".