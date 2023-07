"Quell’alchimia nata sul palcoscenico" Con Nek e Andrea Delogu le hit dell’estate

Le note del Tim Summer Hits si uniranno al colore rosa. Ed è tutto pronto in Piazzale Fellini per l’occasione, addobbata a festa, per ospitare i 70 artisti che nelle tre serate (6,7,8 luglio) si alterneranno sul palco davanti al Grand Hotel, trasportati da due veri timonieri della musica: Andrea Delogu e Nek. Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2, in onda tutte le domeniche in prima serata, approda così nella capitale della riviera romagnola, con il suo bagaglio di emozioni e con musica per tutti i gusti. Tanti i generi proposti e gli artisti che si esibiranno nelle tre serate. Tutti i tre appuntamenti in Piazza Fellini, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Nel corso delle tre serate saranno diversi i collegamenti con il backstage, presieduto da Gli Autogol, trio seguitissimo sul web, che con la loro ironia ed energia incontreranno alcuni degli ospiti. La Delogu, splendida conduttrice dello show è accompagnata da Nek, che per l’occasione canterà anche sul palco con l’amico Renga e presenterà i cantanti. Della loro alchimia creatasi sul palco il cantante dice: "Io e Andrea ci vogliamo un gran bene e sappiamo collaborare al meglio. Io emiliano e lei romagnola, ci capiamo al volo. Lei è molto preparata anche sui cantanti più giovani, e mi aiuta tantissimo nel farmeli conoscere meglio. Sul palco è riuscita anche nell’intento di farmi ballare, c’è un grande gioco di squadra tra noi". Andrea Delogu, dal canto suo non trattiene l’emozione nel presentare un evento così importante proprio nella sua città e commenta: "Mi troverò a presentare davanti al Grand Hotel, a casa mia. Mi sembra un sogno, e sono felice di poter dare una mano a questa terra che ha subito un disastro senza precedenti. Voglio invitare tutta la gente che segue questo evento a venire in Romagna, siamo da sempre un popolo aperto all’accoglienza, e anche in questo caso sapremo farlo". Entrambi hanno una canzone del cuore dell’estate: per Nek è ’Self Control’ di Raf e per la Delogu è ’Estate 1992’ di Jovanotti. Per Nek gli anni della giovinezza passati tra Rimini e Riccione sono stati momenti di spensieratezza e dice: "niente e nessuno mi potrà far dimenticare quel periodo dove correvo tra viale Ceccarini, il porto di Rimini e Coriano, dove ho registrato i miei primi dischi, mangiando piadine a go go". Chi sono gli artisti sul palco? Ecco alcuni nomi che impreziosiranno le tre serate. Annalisa, Achille Lauro, Arisa, Tananai, Tommaso Paradiso, The Kolors, Ana Mena, Alex Britti, Aiello, Nina Zilli, Blanco, Coma-Cose, Clementino, Diodato, Emma, Mara Sattei, Emis Killa, Gabry Ponte, Lo Stato Sociale, Paola e Chiara, Raf, Renga, Rocco Hunt, Ex Otago e Zero Assoluto. Ma anche Angelina Mango, Wax, Aka 7, Ndg, Tommy Daly, Olly, Tredicipietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Aiello, Finley, Fulminacci, Mobrici, Ludwig, Junior Cally, Federico Rossi, Tony Effe, Shari, Sethu, Rovere, Seryo, Neima Ezza, Alexia, Colla Zio. E tanti altri.

Rosalba Corti