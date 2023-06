Quelle barche fantasma affondate in porto

"Basta con le barche fantasma, senza proprietario, che vengono ormeggiate a monte del portocanale, e spesso affondano in occasione di fiumane, mettendo in pericolo le altre imbarcazioni e con costi di rimozione a carico del Comune, cioè dell’intera collettività". Il responsabile dei volontari della Protezione civile di Bellaria Igea Marina, Fabio Scarpellini, rilancia l’invito a una svolta sul porto - giungla.

Nella tarda mattinata di ieri è stato fatto intervenire un camion gru, su incarico dell’amministrazione comunale al Cantiere Morri, per rimuovere quel che restava di una piccola barca a vela rossa da tempo pericolosamente semiaffondata e incagliata vicino al ponte mobile sul fiume Uso, zona luna park.

"Sarebbe ora che chi di dovere prendesse provvedimenti – sbottano alcuni addetti ai lavori –. Non è possibile che qualcuno alla chetichella porti barche nel canale, senza autorizzazione, senza fornire nominativo, senza pagare niente per l’utilizzo di quegli spazi, e poi in caso di eventi metereologici pericolosi non si faccia vivo. E se la sua barca affonda si guardi bene dal rivendicarne il possesso, per evitare denunce e pagamento delle spese di rimozione".

"Ho chiesto ai responsabili del Comune – continua Scarpellini–, il momento sembra corretto perché siamo alla scadenza delle concessioni, che venga creato un registro nel quale indicare tutte le barche anche a monte, con i nomi e i numero di telefono dei proprietari, da contattare in caso di maltempo. Oggi spesso dobbiamo intervenire, in emergenza, con l’aiuto di marinai e diportisti". Non solo: "Il suggerimento è anche che chi ormeggia la barca debba fornire una fidejussione, in modo che il costo dell’eventuale recupero della stessa vada a suo carico, e non dell’intera collettività, come accade adesso". Negli ultimi anni sono stati numerosi i natanti affondati e recuperati sui due lati del porto, a monte e a mare del ponte ferroviario. Addirittura tre affondamenti solo nell’ultima fiumana, quella dell’alluvione di maggio che ha messo in ginocchio parte della Romagna. Barche alla deriva che prima di affondare si sono pericolosamente incagliate nelle cime d’ormeggio di altri natanti, mettendo a rischio affondamento anche questi ultimi. Sul marciapie al al porto anche un tronco d’albero recuperato dal fiume: brutto spettacolo.

Mario Gradara