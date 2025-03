"Quelle cifre sono insostenibili. Possibile che sia tutto regolare?"

"Vedere hotel quattro stelle presentare prezzi più bassi di quanto possiamo fare noi, un po’ di rabbia e frustrazione la fa venire". Claudia Vici è la titolare di un hotel due stelle, il Sant’Angelo. L’albergo rappresenta una struttura tipica riminese, a conduzione famigliare e storica avendo aperto nel 1949. Insomma una garanzia per il turista e una clientela fidelizzata.

Vici, quanto costa al Sant’Angelo una camera doppia nel weekend pasquale?

"L’offerta che si può trovare su Booking è di 177 euro".

Sa che ho trovato un paio di quattro stelle più economici?

"Purtroppo si. In alcuni periodi, quando vedo quelle offerte, posso pensare a strategie sul prezzo fatte da queste strutture, ma visto che questi prezzi continuano a ritrovarsi sempre c’è da chiedersi se c’è altro".

Ha dei sospetti?

"Viene da pensare, quello sì. Mettiamo il caso che si abbassi il prezzo fino a quel punto per riempire le stanze, ma poi come diventa possibile mantenersi un margine da reinvestire nella struttura, cosa necessaria? C’è anche un tema di investimenti che sono fondamentali per dare un futuro all’albergo".

Gradirebbe dei controlli?

"Sarebbero auspicabili. Davanti a simili offerte mi chiedo se dietro è tutto lecito".

Le è capitato che un cliente le rinfacciasse il prezzo più alto rispetto a hotel con più stelle?

"Questo per fortuna no, ma arrivano richieste da agenzie a prezzi improponibili".

Ad esempio?

"Giugno, periodo della Notte rosa, mezza pensione a 26 euro con cena a 3 portate e colazione dolce e salata. Proposte inaccettabili, non ci pagheresti i contributi del personale".

Finiranno mai offerte e proposte a prezzi stracciati?

"Tra albergatori, qui a Bellariva ci si parla e ci si confronta, ma credo che fino a quando si continuerà a vedere negli altri titolari di strutture dei concorrenti a cui strappare qualche cliente continuando ad abbassare, non ne usciremo mai. Dovremmo invece cominciare a pensare ai colleghi come a dei partner, e allora potremmo trovare una modalità per contrastare questa battaglia al ribasso".

Bello, ma intanto siamo sempre a parlare di prezzi bassi a tre settimane dalla Pasqua.

"Dobbiamo provarci anche perché quando compaiono simile cifre si finisce per svalutare tutta la località. Invece è necessaria una strategia dell’intero territorio, altrimenti si finisce per alimentare una corsa al ribasso, o meglio, una guerra tra poveri".

a.ol.