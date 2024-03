Quelle danze di unicità contro la violenza

I ‘Movimenti singolari’ raccontati in un video attraverso la danza e i simboli della lotta alla violenza sulle donne, la parità di genere e infine il valore delle "differenze". Grazie a un’iniziativa del senatore Marco Croatti, è stato presentato ieri in Senato a Roma, nella Sala Caduti di Nassiriya, il progetto ‘Genderful Corpi e Identità’. Al progetto partecipano le associazioni Cambia-Menti, DireUomo e Movimento Centrale. Durante la presentazione è stato proiettato il video ‘Movimenti Singolari Corpi/Identità’ per la regia di Claudio Gasparotto e la fotografia di Dorin Mihai. ‘Genderful’ è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna grazie a un bando dell’assessorato Pari opportunità e ha ottenuto il patrocinio del Comune e di Upi. "Un progetto lungimirante – ha spiegato Croatti in apertura – che offre una visione di città più ampia. Vi partecipano quei cittadini che lasciano un segno per le nuove generazioni". Al dibattito è intervenuto anche il sindaco, Jamil Sadegholvaad, sottolineando il valore di ‘Genderful’ per Rimini candidata a Capitale della Cultura. "La nostra città è dinamica e pensante e il video afferma la bellezza dell’unicità di ogni persona", ha detto il sindaco. Per Angela Piegari, direttrice artistica, il progetto mette in evidenza sì "l’unicità" ma anche la bellezza di ogni persona al di là del suo "aspetto". Serve poi abbattere "ogni barriera di genere sulle persone e per farlo servono azioni culturali da mettere in campo con linguaggi espressivi come il teatro e la danza". Un progetto artistico, insomma, dove i corpi si esprimono in gesti "silenziosi profondi". Lo spiega Claudio Gasparotto, regista del video con la colonna sonora di Andrea Felli. Gasparotto si sofferma sulla "danza come l’arte che favorisce l’empatia. Aiuta a comprenderci e in questo contesto bellico è l’unico linguaggio che possiamo parlare senza creare conflitti". Per Donato Piegari, di DireUomo, nel progetto ‘Genderful’ "la diversità è vista come risorsa e non come occasione di conflitti". L’unicità e le differenze non devono essere fonti di "disuguaglianza".

Andrea G. Cammarata