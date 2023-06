Quelle luci misteriose? Altro che Ufo: erano satelliti

Misteriosi oggetti volanti avvistati in cielo a Bellaria Igea Marina nelle sere scorse, hanno destato curiosità e perfino un po’ di paura tra cittadini e turisti. In tanti hanno fatto anche video e foto, pubblicando poi le immagini sui social. I filmati mostrano una sorta di striscia di punti luminosi, da alcuni definita come un ’trenino’ che sembrava correre in cielo. Oggetti ignoti, che salivano e poi sparivano. La curiosità dei bellariesi è anch’essa salita in cerca di risposte. Si trattava di lanterne cinesi? Di satelliti? Qualcuno, dotato di un po’ più di fantasia (per usare un eufemismo) ha parlato addirittura di Ufo...

La soluzione del mistero in realtà si è rivelata molto più semplice e... terrestre. Gli oggetti luminosi visti volare in cielo non erano altro che i nuovi satelliti Starlink lanciati da Elon Musk, l’imprenditore statunitense fondatore di Tesla e proprietario anche di Twitter. Obiettivo del suo progetto, SpaceX, è quello di fornire attraverso questi satelliti una connessione a internet a banda larga a livello globale. Per la delusione dei bellariesi e dei turisti, che speravano di aver assistito a un fenomeno ben più misterioso...

Aldo Di Tommaso