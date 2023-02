Quelle ‘Mine vaganti’ in famiglia

Ferzan Ozpetek si cimenta con il teatro in una sfida per superare se stesso. Da venerdì a domenica al teatro Galli di Rimini va in scena un adattamento del suo ‘Mine Vaganti’. Il soggetto è stato acclamato dalla critica nella versione cinematografica con due David di Donatello e cinque Nastri d’Argento nel 2010. Una prima regia teatrale, quella del regista turco, carica di incognite poiché le trasposizioni dal grande schermo al palcoscenico non tutte riescono con il buco. Perciò, spiega il Ozpetek: "Ho tralasciato circostanze che mi piacevano tanto, ma quello che il cinema mostra, il teatro nasconde, e così ho sacrificato scene e ne ho inventate altre, anche per dare nuova linfa all’allestimento". La versione di ‘Mine Vaganti’ per il teatro, durante il lockdown del 2020 è rimasta a decantare in un limbo per via delle restrizioni sull’assembramento. Il tempo necessario che ci è voluto per nascondere alla critica un’ignota capacità di trasposizione del regista, che passa con abilità dal grande schermo al luogo di pubblico spettacolo, mostrando evidente competenza per la pratica della drammaturgia teatrale.

"Come trasporto i sentimenti, i momenti malinconici, le risate sul palcoscenico? Questa è stata la prima domanda che mi sono posto, e che mi ha portato un po’ di ansia, quando ha cominciato a prendere corpo l’ipotesi di teatralizzare Mine vaganti – dice Ozpetek – Certo ho dovuto lavorare per sottrazioni, lasciando quell’essenziale intrigante, attraente, umoristico". Lui non è totalmente a digiuno di canovacci, nel 2021 infatti è stato l’autore e attore di un altro progetto teatrale autobiografico, intitolato ‘Ferzaneide’. Con Mine Vaganti Ozpetek esprime una regia che fa breccia. In aiuto contribuisce la scenografia di Luigi Ferrigno, utile alla creazione di ambienti cangianti grazie ai sofisticati tendaggi scorrevoli. Fra gli attori in scena Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini. Nonna diabetica: è lei una delle mine vaganti.

La pièce dunque ci porta nel Mezzogiorno di Gragnano, alla scoperta dell’italianità pittoresca vissuta dalla famiglia Cantone. Ed è un quadretto utile a fronteggiare il tema dell’omosessualità. Pannofino e Forte ricoprono il ruolo di due genitori alla scoperta di un orientamento inaspettato, prima che il figlio di sua sponte possa procedere al già previsto coming out. Ma è il fratello Antonio che anticipa le dichiarazioni rivelanti l’orientamento sessuale in tema. E su tutto intercede una visita di due amici gay. "Ho realizzato una commedia che mi farebbe piace andare andare a vedere a teatro, dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese".

Andrea G. Cammarata