"Quelle serate al Bandiera Gialla con Conti e Panariello"

La rassegna del Teatro della Regina di Cattolica continua stasera alle 21 con un cult della commedia scoppiettante e divertente, L’anatra all’arancia. In scena per lo spettacolo di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, con la regia di Claudio Gregori, il poliedrico e applauditissimo Emilio Solfrizzi (Gilberto) con la stimata Carlotta Natoli (Lisa), tanto apprezzati al cinema e quanto in tv. Sul palco anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo.

Da cos’è scaturita questa commedia?

"È nata in seguito allo spettacolo de Il malato immaginario con la compagnia Moliére che ha avuto un grandissimo successo. Volevamo rimanere su un classico, ma che fosse di drammaturgia contemporanea e questo testo ci è sembrato immediatamente giusto, perché aveva tutte le caratteristiche che cercavamo con due grandissimi autori e soprattutto un testo per noi rivoluzionario".

La storia in breve?

"È quella di una coppia, Gilberto e Lisa. Lui è un uomo di successo, uno scrittore e sceneggiatore, scrive per la tv ed è veramente simpatico, divertente, affascinante, è talmente tutto da diventare insopportabile. È incline al tradimento e ne ha combinate di tutti i colori. Accanto a lui c’è sua moglie che lo tradisce per la prima volta nella sua vita, perché non ne po’ più di lui. Lo tradisce con un uomo che pensa sia più vicino a lei, ai suoi desideri e alle sua ambizione. La commedia inizia con la scoperta di questo tradimento e siccome Gilberto è un grande giocatore di scacchi comincia una partita straordinaria tra lui e lei. Il marito invita il suo antagonista a passare il fine settimana a casa e ordisce una serie di trame per cui quest’uomo alla fine risulterà un fallimento nei confronti del marito che riconquista la sua Lisa".

Sta preparando altro?

"Stiamo lavorando su un bellissimo progetto che vorremmo rappresentare d’estate solo nei teatri classici come Selinunte, Segesta e Tindari, portando un classico di duemila anni fa, l’Anfitrione di Plauto, testo che mi diverte tantissimo e straordinariamente moderno. Ci sono poi un paio di progetti sia per il cinema, che per la televisione, uno per l’estate e l’altro per settembre, ma ne parleremo dopo la firma sul contratto".

In gioventù, già frequentava la Riviera romagnola?

"Ero agli inizi della carriera, a Rimini e Riccione ho trascorso mesi, perché al Bandiera Gialla partecipavamo al Va ora in onda con Carlo Conti e Panariello. Eravamo tutti giovanissimi, da lì ognuno avrebbe preso le sue strade. Ne ho un ricordo strepitoso e fantastico. Quello che mi è rimasto nel cuore è la capacità di accoglienza dell’intera popolazione".

Nives Concolino