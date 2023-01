"Quelle svastiche sui muri uno sfregio alla Memoria"

"Uno sfregio al Giorno della Memoria e ai valori che rappresenta. Chiunque l’abbia fatto, deve vergognarsi". La città di Santarcangelo si indigna dopo quanto combinato nella notte tra giovedì e ieri da alcuni vandali, che armati di vernice spray hanno imbrattato con il simbolo delle svastiche il muro della biblioteca e quelli di altri edifici in centro storico. La prima a indignarsi è stata la sindaca Alice Parma. "A te te maleducato e incivile, che alla vigilia della Giornata della Memoria hai imbrattato con la svastica nazista il centro di Santarcangelo, dico che l’amministrazione, il comitato cittadino antifascista e la città intera condannano con fermezza il tuo gesto indegno". Per la Parma "è stato un affronto alla comunità antifascista di Santarcangelo, che ieri ha ricordato ancora una volta i numerosi deportati militari e civili nei campi di concentramento (con una partecipata cerimonia a cui hanno preso parte anche un centinaio di bambini e ragazzi delle scuole), e non mancherà di continuare a farlo, per rendere un doveroso tributo di memoria a tutte le vittime della Shoah".

Stando ai sopralluoghi di tecnici del Comune e carabinieri, subito contattati ieri dall’amministrazione dopo la scoperta delle prime svastiche, i vandali hanno agito in almeno cinque luoghi diversi. Il gesto più eclatante è la svastica disegnata sulla facciata della biblioteca. Lì davanti ci passano ogni giorno tantissime persone. "Oltre allo sfregio – aggiunge la Parma – nel caso della biblioteca purtroppo non potremo rimuovere da subito la scritta in quanto si tratta di un edificio storico. Quindi potremo agire soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione (da parte della Soprintendenza, ndr): questo richiederà tempi più lunghi, proprio com’era accaduto nei mesi scorsi quando venne imbrattato il Monumento ai Caduti in piazza GanganellI".

Altre svastiche sono state fatte su un edificio vicino alla biblioteca, e ancora in piazza Gramsci – dietro al municipio – e sui muri di altri palazzi. Il Comune di Santarcangelo ha presentato la denuncia ai carabinieri, che hanno ricevuto anche altre segnalazioni sulle svastiche comparse nella notte tra giovedì e ieri. Dopo i primi sopralluoghi, i militari acquisiranno i filmati delle telecamere (pubbliche e private) delle zone dove sono avvenuti i vandalismi. Impossibile, al momento, stabilire se esistano dei collegamenti tra i vandalismi compiuti l’altra notte e le scritte oltraggiose comparse in città nei mesi scorsi, contro la sindaca Alice Parma e alcuni assessori.

Manuel Spadazzi