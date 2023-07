Quelli del Borgo Storie di rivoluzionari e donne dal bacio facile tra le osterie chic

Ripercorrere la storia del Borgo San Giuliano con chi quel triangolo di terra al di là del fiume Marecchia l’ha visto cambiare e ha tenuto vivo il ricordo della miseria. Per farlo c’è una festa che dal 1979 rinnova la comunità e le sue radici. E naturalmente ci sono i borghigiani. Miriam Semprini, figlia dell’Arsa e borghigiana purosangue, che il dialetto lo parla a dovere. E c’è Orlando Gasperoni, figlio di un anarchico vecchio stampo, nonché "proletario ripulito", che presiede il comitato della Festa del borgo. E c’è Sergio Serafini, anche lui con le sue storie immonde. Borghigiani veri, che insieme costituiscono quella ‘gente del popolo’ in grado di presidiare a ciò che rimane del "borgo rosso" e dei ricordi delle donne dal bacio facile e dei maschi duri e puri della marineria. I borghigiani oggi rispondono a tono alla movida della San Giuliano glamour e anche alla fumosità del Fellini della ‘Dolce Vita’, che – dicono – in fondo "non ci rappresentava". Ciò nonostante, è il Maestro che nobilitò il borgo e fu Tonino Guerra a suggerire un muro di quei soprannomi vergati nel ‘Libro dell’anima’ della Chiesa di San Giuliano, un censimento ragionato che accanto ai nomi dei morti, aggiungeva soprannomi bellissimi, come Mazenet, La Nina Cioda, Mezmilion, Pirinela e Scureza. E cosa c’entra la Chiesa? Perché, si sa, comunisti o no, all’ombra del campanile prima o poi "ci passavano tutti", dice la Miriam. Quest’estate, al circolo Acli del cortile della chiesa sono esposte le vignette di Guido Baldini. Raffigurato c’è Orlando su un tappeto rosso e c’è la Miriam che balla, anche lei con la chioma e il vestito rosso. Baldini le idee le aveva chiare e quando consegnò le vignette ai borghigiani, disse "Non dimenticate la vostra provenienza". Insomma, alle osterie chic sorte come funghi, i borghigiani preferiscono il circolo Acli, le tavolate e il dialetto. E per farlo decidono di mettere su carta la vera fenomenologia storica di un borgo che di storie ne conserva anche di più avvincenti di quelle di Fellini. In ‘Borghigiani al setaccio’ gli autori, Giuliano Ghirardelli e Mario Pasquinelli, parlano di società, di politica e di piani urbanistici (falliti). Partendo da quello del primo ’900, che il borgo lo voleva abbattuto. Fino alla migrazione dei borghigiani negli anni ’60 e del loro ritorno nei bar, a far politica rivoluzionaria. Si aggiravano lì, fra quelle case e casette che in realtà erano "topaie" di cui qualcuno adibiva i balconi a latrina sul Marecchia, racconta Serafini fra le risate. Il borgo, dove arrivavano le zingare "con la galline sotto alla sottana, appese alla cintola", dice Miriam che gliele comprava. E il borgo dove ‘Scienza’ voleva guarire un epilettico attaccandolo alla corrente nel suo garage (e lo fece davvero). ‘Scienza’ che per fare asciugare la sfoglia delle tagliatelle, la metteva sul parabrezza della Cinquecento e poi si faceva un giro del borgo. Funzionavano le sue tecniche? Chiedetelo ai borghigiani.

