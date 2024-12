‘Quelli di Babbo Natale’ regalano sorrisi, doni e musica

A Igea Marina il Natale non è solo una festa, è una tradizione viva che dal 1995 coinvolge l’intera comunità grazie a ‘Quelli di Babbo Natale’. Giovani e adulti, ogni vigilia portano la gioia del Natale per le strade del paese, regalando sorrisi, musica e doni ai più piccoli. È un momento unico che unisce il calore della festa con la bellezza della condivisione. Guidati dalle note di Mariah Carey e con un tocco di allegria di Carolina Benvenga, ‘Quelli di Babbo Natale’ trasformano il pomeriggio della Vigilia in una sfilata festosa. Un Babbo Natale speciale percorre le vie del paese accompagnato da angeli, elfi e folletti che su biciclette, monopattini e roller portano colore e magia. Negli anni Babbo Natale si è presentato in carrozza, pedalò, risciò, fino alla recente camionslitta. Ogni edizione regala un tocco di novità, coinvolgendo adulti e bambini con un entusiasmo contagioso. Quest’anno, il 24 dicembre, la camionslitta farà tre tappe principali. Alle 14.45 sarà alla zona Zenzero happiness bar. Alle 15.30 raggiungerà la zona bar Belvedere. Alle 16.30 concluderà il percorso al suggestivo presepe di sabbia, dove si terrà anche un emozionante concerto di canti natalizi e una dolcissima merenda per tutti i partecipanti. L’iniziativa non si è mai fermata, neanche durante la pandemia, quando il gruppo ha organizzato una sfilata musicale seguita in diretta sui social, con i cittadini affacciati alle finestre per salutare il passaggio. Chi fosse interessato a far consegnare un regalo al proprio bambino può portarlo da domani a domenica 22 alla parrocchia di Igea Marina (piazza Santa Margherita) dalle 8.30 alle 12, oppure alla cartoleria ‘da Pero’ in via Ovidio 100 durante gli orari di apertura. L’iniziativa è a offerta libera e i fondi saranno destinati ai progetti della Caritas interparrocchiale.

Aldo Di Tommaso