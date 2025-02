Querce e olmi per ogni nuovo bambino nato piantati nei parchi di Dogana e Domagnano

Una pianta per ogni nuovo nato. È l’iniziativa della segreteria di Stato al Territorio che dà attuazione a un’istanza approvata dal Consiglio Grande e Generale nel 2023. "L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità e la valorizzazione dell’ambiente. "Siamo particolarmente orgogliosi di aver dato attuazione all’Istanza – le parole del segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci – se c’è la volontà le cose si fanno". Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa il primo firmatario dell’istanza Davide Forcellini, il Direttore dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici Lucia Mazza e il direttore dell’Ugraa Giuliana Barulli. Le aree individuate per la piantumazione degli alberi autoctoni quali querce, frassini e olmi sono il Parco Ausa di Dogana e il Parco Pineta a Domagnano. "Questo progetto non solo contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a combattere i cambiamenti climatici, ma crea anche un legame tra la nascita di una nuova vita e la cura dell’ambiente. È un esempio di come le politiche ambientali possano essere integrate con il benessere sociale, promuovendo una cultura della sostenibilità fin dai primi anni di vita. La realizzazione di questa iniziativa è un traguardo che richiede impegno e coordinamento, e dimostra come le decisioni politiche possano avere un impatto positivo e duraturo sulla comunità e sull’ecosistema".