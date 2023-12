Querela ritirata per Barzan

Il Tribunale monocratico di Rimini, nella persona del giudice Francesco Pio Lasalvia, ha letto in aula il dispositivo con il quale ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela nei confronti del consulente della difesa Davide Barzan, dello studio legale Barzan, difeso dall’avvocato Marlon Lepera del foro di Cosenza. Barzan – già noto alle cronache anche per occuparsi del caso dell’omicidio Pierina Paganelli in qualità di consulete difensivo per Loris e Manuela Bianchi, Louis Dassilva e Valeria Bartolucci – era a processo per truffa dallo scorso 9 gennaio.

Secondo il capo di imputazione Barzan avrebbe consumato la truffa presentandosi "falsamente come avvocato e nel vantare le proprie abilità di mediatore". Barzan inoltre avrebbe accompagnato le persone offese presso un istituto bancario per definire le condizioni di un mutuo e avrebbe esibito un falso contratto preliminare di compravendita "procurandosi così – si legge nel capo di imputazione – un ingiusto profitto corrispondente a 30.650 euro, somma consegnata a titolo di caparra" sull’acquisto dell’appartamento. La remissione della querela contro Barzan è intervenuta a seguito di un accordo risarcitorio raggiunto tra le parti.