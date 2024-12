"Questa è la terra del divertimento"

Elio e le Storie Tese tornano a far ballare il pubblico, e questa volta Rimini sarà il palcoscenico di un concerto memorabile. La città romagnola si prepara ad accogliere domani sera alle 21 in piazza Malatesta (ingresso libero) il gruppo milanese per il ‘Capodanno più lungo del mondo’. Cesareo, lo storico chitarrista della band, si racconta per scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura.

Dopo l’annuncio dello scioglimento nel 2017, cosa vi ha spinto a tornare sul palco?

"Il piacere di fare musica. Stare fermi ci sembrava assurdo. Avevamo voglia di tornare e il Trio Medusa ha dato la spinta. A Radio Deejay hanno detto: ‘Sarebbe bello festeggiare la fine del Covid con una grande festa, e quelli siete voi’. Così è nato il ‘Concertozzo’. Ora siamo alla quarta edizione. Suonare per divertimento è stato il motore che ci ha rimesso in viaggio. In un’epoca piena di suoni costruiti, proporre musica vera è una missione. Il pubblico ci ha premiato e questo ci fa bene al cuore".

Ci saranno sorprese in scaletta domani sera?

"Il nostro tour teatrale ci ha fatto riscoprire canzoni che non suonavamo da anni. Rimini vedrà un mix di classici e brani meno noti. Chi ci segue sa che ci piace cambiare e non fare mai due serate uguali".

Che rapporto avete con Rimini?

"Potrei definirla come la città dello spettacolo. È un luogo dove l’offerta di eventi è costante, c’è una mentalità aperta. Ricordo anni fa di un nostro concerto alle 6 del mattino. Chi viene qui cerca divertimento, e noi amiamo portarlo".

Come affrontate la satira in un’epoca di social e sensibilità amplificate?

"Noi non ci siamo mai messi il vestito dei ‘grandi oratori’. Il nostro obiettivo è sempre stato fare buona musica ma spesso siamo stati i più politicizzati di tutti senza volerlo. Quando c’è da prendere posizione lo facciamo ma sempre nel nostro stile. ‘La terra dei cachi’ nel ‘96 era uno specchio dell’Italia e lo è ancora oggi. Mentre ‘Natale in trincea’ è una canzone che parla di guerra, e riflette un’epoca difficile".

Che pubblico vi segue oggi?

"Il pubblico è cambiato, si è allargato. Ai nostri concerti vediamo tanti giovani, figli e nipoti dei fan storici. La buona musica passa di generazione in generazione. Oggi ci colpisce vedere ragazzi cantare pezzi che abbiamo scritto trent’anni fa".

Qual è il segreto della vostra alchimia?

"Guardarsi in faccia e ridere. Se ci divertiamo noi, il pubblico lo percepisce. Saliamo sul palco con lo spirito giusto, e finché c’è questa energia andremo avanti".

Aldo Di Tommaso