Questa maledetta primavera La pioggia cancella le prenotazioni "Incerto anche il prossimo ponte"

"Dovevano essere tre ponti d’oro, per adesso ne abbiamo due di... bronzo causa meteo, e il terzo, quello del primo maggio, non promette bene". Lo sfogo di un albergatore fotografa un inizio di primavera in chiaroscuro per il turismo riminese. "Così come a Pasqua, anche per il ponte del 25 aprile appena concluso – osserva Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – ha visto tante mancate conferme da parte di privati che hanno deciso di rinunciare last second viste le cattive previsioni e condizioni meteo". Ad aver fatto comunque un discreto ’pienino’ - tra i 400 alberghi aperti - sono state "soprattutto le strutture ricettive che hanno lavorato con i gruppi organizzati – aggiunge Carasso –, da quelli di Rinnovamento nello Spirito al torneo Papini di basket ad altri eventi. In molti casi gli alberghi che li ospitavano hanno registrato il sold out, tutto esaurito, con una permanenza media di due giorni. Si sono fermati invece intorno al 50% di riempimento gli hotel che lavoravano con la clientela privata, in molti casi mancata causa brutto tempo. Nel complesso comunque è stato un buon mese di aprile. Si prospetta ancora migliore maggio, con il traino di convegni, fiere ed eventi sportivi. Già tutto esaurito per il ponte del 2 giugno, con buon afflusso dalla Germania per la Pentecoste, dal 4 all’11. Richieste e prenotazioni per giugno e luglio superiori del 10% rispetto a un anno fa. Per agosto è ancora presto". Trend confermato dall’Associazione albergatori: "Per i mesi centrali dell’estate, giugno e luglio, c’è molto movimento, maggiore rispetto al 2022. Il lancio dell’estate con Rimini Wellness, dall’1 al 4 giugno. In quel periodo ci sono alberghi che non hanno più camere disponibili". Ma anche il mese di maggio, continuano dall’Aia Rimini, promette bene dal punto di vista turistico: "Per il ponte del primo maggio siamo legati al meteo, al momento tutt’altro che favorevole. Poi numerosi eventi garantiscono buoni afflussi a prescindere dalle condizioni del tempo: Macfrut alla Fiera dal 3 al 5, i dentisti di Expodendal Meeting dal 18 al 20, l’evento scientifico Scivac, il convegno nazionale dei Lions Club. Un crescendo che porterà al pienone di Rimini Wellness con la ciliegina sulla torta del concerto di Vasco Rossi alla stadio Neri". "Maggio positivo e in crescendo, a parte l’avvio forse un po’ fiacco – dice Marina Lappi, amministratore delegato Visit Rimini –, buon trend anche per giugno e soprattutto luglio".

Mario Gradara