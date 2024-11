"Quest’anno il Natale sarà d’altri tempi"

San Marino per il Natale tornerà Un luogo d’altri tempi. Tutto è quasi pronto sul Titano, nel segno della tradizione. E per il Natale delle Meraviglie sarà la 22esima volta. Da sabato della prossima settimana e fino al giorno della Befana, sul Titano si riaccenderanno le luci delle feste e questa volta ci si tufferà nel passato per restare a contatto con le tradizioni. Vivere il Natale delle Meraviglie sarà come fare un passo indietro nel tempo quando i regali erano artigianali, quando la festa era salire sulla giostra con i cavallini e quando si ascoltavano con fervore i racconti e le favole. Ieri è stato il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, a svelare i particolari, insieme ad Annachiara Sica, direttore dell’Ufficio del Turismo, Alberto Di Rosa, project Manager di NexTime Eventi e Simone Ranieri, direttore artistico e regista degli spettacoli proposti.

"Il Natale delle Meraviglie torna per la 22esima edizione – ha detto il segretario di Stato – confermando una tradizione che unisce cultura, storia e folklore, diventando uno dei principali attrattori turistici durante il periodo invernale. Oltre a offrire una suggestiva atmosfera festiva, le attrazioni, gli show, le luminarie e i mercatini di Natale possono essere considerati una vera e propria esperienza per i numerosi visitatori che scelgono San Marino in quel periodo dell’anno. Abbiamo voluto dare all’edizione 2024 dell’evento una connotazione fortemente tradizionale chiedendo a NexTime Eventi, l’azienda che si è aggiudicata il bando per l’organizzazione dell’iniziativa, di garantire ai turisti e ai visitatori un’atmosfera unica e coinvolgente. Ringrazio l’Ufficio del Turismo così come i privati, le associazioni, gli enti e tutti coloro che hanno collaborato nelle differenti modalità all’organizzazione di un evento così complesso. Siamo certi che anche questa edizione saprà stupire".

Ci sarà la Giostra autentica dell’800 in Campo Bruno Reffi e la Carrozza delle Meraviglie di fianco al grande albero di Natale. Novità di quest’anno il Villaggio degli Alpaca. Immancabile la pista per pattinare sul ghiaccio alla Cava dei Balestrieti, come il Capodanno, questa volta in Piazza Sant’Agata insieme a Lory G dj e Marco Corona. Altra novità di questo Natale sarà il concerto gospel ‘Great & Good Friends’ il 4 e il 5 gennaio.