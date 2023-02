Questionario per i negozianti: serve più tempo

Il piano del commercio parte con il freno a mano tirato. L’amministrazione aveva divulgato anche tramite le associazioni di categorie, un questionario rivolto ai commercianti, da compilare e restituire. Il numero di quelli compilati non deve avere soddisfatto la giunta che ha deciso di prorogare i termini. Per compilare il questionario ci sarà tempo fino alla fine del mese, il 28 febbraio. "I risultati infatti saranno utili a tracciare le linee guida del futuro del commercio riccionese - ribadisce l’amministrazione -, contribuendo a scriverne la cosiddetta visione". Tra le domande vengono chiesti i punti di forza, suggerimenti su come caratterizzare i vari viali, e "quali tipologie di esercizi commerciali non vorresti vedere nell’area perché non coerenti con la sua vocazione strategica?".