Questo preludio di agosto è come giugno

Mauro Santinato*

È quasi agosto. Per i quindici giorni a venire, Rimini si prepara storicamente ad accogliere migliaia di turisti e vivere il momento clou dell’estate. Un’estate che tanti sedicenti esperti, mettendo le mani avanti, già da settimane definiscono ’anomala’. Dicono ’anomala perché dire ’deludente’ pare brutto... Quanto sarebbe terapeutico, invece, avere il coraggio di ammettere la verità. Ma avete visto cosa sia questa estate 2023? Gli hotel viaggiano a vista. Quando va bene, col coltello tra i denti per la gestione giornaliera di tariffe ormai imprevedibili. Quando va male, con il freno a mano tirato. Risultato: in giro per la Riviera c’è solo aria di morte.

* fondatore di Teamwork