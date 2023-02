Questura, aperture straordinarie Da smaltire montagne di arretrati

Boom di richieste e montagne di arretrati da smaltire. A Rimini come in tutta Italia. Tanto che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha invitato le questure del Belpaese a una serie di aperture straordinarie degli sportelli per smaltire le pratiche. Anche l’ufficio passaporti della questura di Rimini annuncia una serie di aperture straordinarie per istanze di rilascio dei passaporti, "senza obbligo di prenotazione". "Per il mese di febbraio – spiega la Questura – l’ufficio incrementerà le aperture pomeridiane e rimarrà aperto tutti i sabato mattina del mese". "Pertanto, fermi restando i consueti orari di apertura previsti per le mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì e per il pomeriggio del giovedì", ci sarà una serie di ulteriori aperture. Questo il calendario. Tutti i lunedì e martedì del mese le aperture straordinarie saranno al pomeriggio, dalle 14 alle 17. In tutti i mercoledì e sabato successivi l’ufficio passaporti sarà aperto al mattino. Gli interessati – segnalano dalla questura – dovranno presentarsi muniti di tutta la documentazione prevista e indicata puntualmente sul sito www.poliziadistato.it. La prenotazione online fatta ieri ci ha fornito due date: 2 e 4 maggio.