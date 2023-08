Quindici alberi da abbattere "Pericolo crolli"

Sono una quindicina gli alberi che il Comune di Santarcangelo ha deciso di abbattere in alcune aree verdi e parchi della città. Affidati alla società partecipata Anthea, i lavori sono già iniziati. Gli interventi – precisa l’amministrazione – si "necessari" per piante che si sono "seccate" o, in altri casi, sono state "irreparabilmente danneggiate dal maltempo" e possono essere pericolose. Nel dettaglio il piano degli abbattimenti, già cominciato, prevede la rimozione di 3 alberi vicino all’asilo Margherita, 7 al parco Spina, 2 a Canonica nei pressi del campo sportivo, altri 2 al parco Montanari, un altro al parco di via II Agosto e uno vicino alla casa dell’acqua di San Martino dei Mulini. Per altri alberi Anthea (a cui il Comune verserà 2.500 euro per i lavori) si limiterà alla potatura.