Quindici cantine riminesi in missione al Vinitaly

Missione Vinitaly per i riminesi. Saranno 15 i produttori vinicoli riuniti nella ’Rimini Doc’, presenti alla fiera Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna. Avranno uno stand di 24 metri dove si svolgerà – lunedì alle 15,30 – un evento sulla Rebola e sul Sangiovese riminesi che avrà per protagonista il noto sommelier Luca Gardini (nella foto). L’obiettivo è portare Rimini nella grande vetrina di settore, con un respiro internazionale. "Rimini è pronta – dice Nicolò Bianchini, coordinatore della ’Rimini Doc’ e vice presidente della Strada dei vini e dei sapori – Essere al Vinitaly con una postazione importante, e uno investimento economico e organizzativo altrettanto importanti, è il nostro contributo allo sforzo turistico del nostro territorio. Stiamo lavorando sull’identità adriatica di Rimini, lo faremo tramite l’esperienza e le suggestioni di Gardini confrontandoci con altre zone vinicole nazionali e internazionali". Dopo essere stato giudicato migliore sommelier d’Italia, d’Europa e del mondo, Gardini di recente è stato nominato Best Italy Wine Critic of the Word dall’autorevole Tastingbook.com. Collabora con varie guide e la rivista Forbes. Insieme a lui al Vinitaly ci saranno i produttori delle cantine Case Mori, Le Rocche Malatestiane, Podere Vecciano, Tenuta Santini, I Muretti, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Enio Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Cà Perdicchi, Cantina Pastocchi, Podere Dell’Angelo, San Rocco, San Valentino, Tenuta Santa Lucia.