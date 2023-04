Quindici milioni nell’uovo Il ponte di Pasqua farà felici alberghi, ristoranti e parchi

Meteo permettendo, si annuncia un autentico ’ponte d’oro’ per la costa romagnola e la provincia di Rimini. Nell’uovo di Pasqua per il capoluogo si prevedono quasi 100mila presenze turistiche (95.000), con un giro d’affari di circa 6,7 milioni di euro. Questo il fatturato ’diretto’ stimato da Trademark per l’Osservatorio sul Turismo di Unioncamere Emilia Romagna. "Considerando anche la ristorazione – aggiunge Trademark –, l’intrattenimento e l’ingresso nei parchi divertimento, il fatturato arriverà a circa 15,5 milioni di euro". Pronta al porto la ruota panoramica: "Ruota gira, stagione partita", parafrasando il grande allenatore Boskov.

I numeri. A Rimini le strutture alberghiere aperte per le festività pasquali saranno circa 400 – rileva l’Osservatorio turistico regionale – con 14.000 camere disponibili. Operativi per la raccolta delle prenotazioni anche circa la metà degli appartamenti turistici(25.000 posti letto) e i campeggicon 4.000 posti effettivi, oltre alle offerte per camper. Nel complesso arriverà a circa 65.000 la ricettività disponibile a Rimini per il turismo primaverile. La percentuale di occupazione camere stimata da Visit Rimini è oggi poco sopra al 70%. Con "molti hotel già al tutto esaurito da due settimane – ha spiegato la direttrice Valeria Guarisco –, e molte richieste dei turisti per visite guidate in città, parchi tematici e il nuovo Fellini Bike Tour". Gettonatissimi il pranzo di Pasqua e la formula della pensione completa. Con prezzi medi, segnala il presidente di Promozione alberghiera Antonio Carasso, tra i 70 e gli 80 euro al giorno a persona in un tre stelle; intorno ai 100 euro, sempre pensione completa, nei quattro stelle. Previsioni positive anche per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. "Il calendario 2023 – conclude Trademark – prevede le festività pasquali per il weekend del 9 aprile, dunque una Pasqua più ’bassa’ di una settimana rispetto allo scorso anno, e simile per calendario al 2021 (4 aprile), di grande interesse per i turisti europei. Insieme al lungo ponte per la festività del 25 aprile (martedì) e al weekend lungo del 1° maggio (lunedì), questo periodo consentirà a diversi vacanzieri italiani di approfittare del primo assaggio di spiaggia e mare, per cui Rimini potrà contare su una grande opportunità (in questo caso meteo permettendo) di catturare numeri superiori di turisti e viaggiatori rispetto alle primavere 2019-2022".

Mario Gradara