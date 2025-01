Quindici milioni per cambiare volto alla città

La ’Città dei 15 minuti’ prende forma. Quel futuro tratteggiato per Santarcangelo nelle linee programmatiche di mandato, con la conclusione degli interventi in corso e al’avvio delle prime opere programmate nel Piano triennale dei lavori pubblici, si modellerà grazie ai numerosi cantieri aperti e alla redazione di progetti per i quali l’amministrazione sarà poi impegnata nella ricerca di finanziamenti sovraordinati. "Tra le opere in via di realizzazione – elenca la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni –, prevediamo di completare nel 2025 la ristrutturazione dei due caselli della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino". E poi l’adeguamento sismico della scuola Saffi e del nido d’infanzia Mongolfiera, nonché la ristrutturazione del Museo Etnografico. Tra gli interventi in corso, anche la nuova palestra alla Cittadella dello Sport sarà invece completata nel 2026. Il 2025 sarà poi l’anno della mobilità sostenibile con l’inaugurazione della ciclabile lungo via San Vito e il completamento di due percorsi ciclopedonali sulla via Emilia e l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino.

Per quel che riguarda invece la programmazione, il Piano triennale dei lavori pubblici comprende opere per circa 15 milioni di euro complessivi. Al via nel 2025 il restauro delle ex carceri con finalità artistico-culturali, che sarà completato nel 2028: un intervento dal costo complessivo di 1 milione e 200mila euro. Contestualmente procede la messa in sicurezza di via Pio Massani, finanziata dalla Struttura commissariale: la Regione che si occuperà di ripristinare le mura dello Sferisterio, mentre il Comune riscostruirà la strada. In ambito sportivo, saranno progettati i nuovi spogliatoi per il centro sportivo di Sant’Ermete per 50mila euro e il completamento della struttura polifunzionale di via della Resistenza con 161mila euro, che con l’ottenimento di finanziamenti sovraordinati consentirebbe di dare seguito al primo stralcio in corso di realizzazione per arrivare all’opera completa progettata originariamente. Per gli ultimi tre interventi, l’amministrazione ha ottenuto altrettanti contributi ministeriali da 230mila euro che finanziano integralmente la progettazione. La regimentazione delle acque nell’abitato di Casale a Sant’Ermete – 3,2 milioni di euro il costo dell’opera – prevede la separazione delle acque bianche e nere con il rifacimento del sistema fognario, al centro anche dell’intervento di messa in sicurezza idraulica di piazza Marini, comprensiva di canalizzazione delle acque piovane. A San Vito, infine, sarà aumentata la portanza degli argini del fiume Uso con l’innalzamento del ponte Bailey (2,5 milioni di euro), in sinergia con la Regione.