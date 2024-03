Quindici telecamere sulla statale

Quindici telecamere per leggere le targhe delle auto che transitano sulla statale, e di conseguenza entrano nella città di Rimini. Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato un pacchetto di nuove installazioni di impianti di videosorveglianza evoluti che andranno montati nelle principali intersezioni viarie con la statale 16. "Stiamo parlando di strumenti molto importanti che consentiranno alla polizia locale di avere la possibilità di intervenire sui fenomeni di illegalità legati all’utilizzo dei veicoli - premette l’assessore all’Edilizia Mattia Morolli (foto)-. Stando a una statistica nazionale sono ben il 6% i veicoli che circolano senza essere assicurati. Le telecamere che andremo a montare leggendo le targhe offriranno tutta una serie di informazioni". Il sistema diviene utile anche per rintracciare veicoli sospetti.

Le telecamere saranno installate negli snodi e rotatorie principali che si incontrano percorrendo la statale 16. Partendo da nord si troveranno all’intersezione con la via Tolemaide e via Orsoleto. In via Grazia Verenin, nella zona della statale ce ne saranno ben 3. All’incrocio con la via Emilia Ss9 si troverà un’altra telecamera. Ai Padulli, nell’area della nuova rotonda Valentini ce ne saranno ben 3. Un’altra si troverà all’latezza di via Covignano. Altro occhio elettronico nella zona della rotonda con via della Fiera, e alle rotonde con la via Coriano-via Montescudo. Le installazioni proseguono i via Varisco all’altezza della caserma dei vigili del fuoco, in via Marvelli zona Fiabilandia, ed infine in via Cavalieri di Vittorio Veneto dove ce ne saranno 2.