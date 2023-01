Rabbia e delusione tra gli iscritti "Adesso fate decidere a noi"

"Tra gli iscritti c’è molta rabbia, per non dire altro". Nei circoli del Pd ci si avvicina alle primarie, e le urne scaldano le discussioni. "Non si può andare avanti così. Non si può cambiare un segretario all’anno. Nella base il malumore è forte" racconta Roberto Perazzini (f. a sinistra), una lunga militanza nel partito, oggi segretario del circolo di Torre Pedrera. Qui gli iscritti sono oltre una cinquantina, "ma sono tutti attivi" ci tiene a precisare Perazzini. Possono sembrare numeri piccoli rispetto al tesseramento bulgaro di qualche decennio fa, ma questo circolo è tra i primi cinque per numeri nella città di Rimini. "Più che nella sede ci si vede nei bar dove vengono organizzate iniziative e dibattiti. C’è molto movimento in questi ultimi giorni. Adesso ci siamo proprio tutti, si è formato anche il coordinamento per la De Micheli dopo quello di Curperlo (e quelli per Bonaccini e Schlein ndr). Per gli iscritti è arrivato il momento di decidere. Questa è l’unico momento in cui lo si può fare". C’è tuttavia la sensazione di essere stati traditi. Ad ogni primaria è arrivato un segretario che in poco tempo è finito sotto il fuoco amico. "Siamo esasperati da come vanno le cose e da quello che fanno tutte queste correnti nel partito. E’ sempre la solita storia: si cambia tutto, ma alla fine non cambia niente. Ogni volta si creano fazioni, e chi perde se ne va. Al contrario servirebbe la sintesi e poi tutti assieme e basta. Adesso si è toccato il fondo e si può solo risalire". Uscendo dalle mura cittadine Elia Ricciotti (a destra) a 28 anni è il segretario del circolo che copre un territorio vasto che va dai Padulli a Corpolò passando per Vergiano e Covignano. "Il partito si era presentato con lo slogan ‘il partito degli ultimi’, ma gli ultimi alla fine hanno votato altro. Una volta nella zona dei Padulli il voto al centrosinistra andava per la maggiore, ma oggi le persone guardano altrove. Al contrario Covignano era la zona dove si votava a destra, ed oggi guardano al centrosinistra". E’ la solita storia, tra slogan e visioni politiche autoreferenziali, il partito è sceso ai minimi storici. "Il turnover tra segretari nazionali a cui abbiamo assistito negli anni non è comprensibile. La Lega alle ultime elezioni ha perso tanti voti in percentuale, ma Salvini è sempre al suo posto. Nel Pd invece va duiversamente". Ma al malessere si contrappone il desiderio di cambiare le cose. "La motivazione c’è, ed anche le tessere stanno aumentando, siamo arrivati a 40. Io poi sono ancora giovane e voglio essere fiducioso sul futuro del Pd".

Andrea Oliva