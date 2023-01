Rabbia e noia scatenano la furia dei vandali

Urla e schiamazzi. Un gruppo di quattro ragazzini scalmanati, forse annoiati, che giovedì sera alle 18.50 circa si trovava all’interno della gelateria La Romana di Villa Verucchio per trascorrere un pomeriggio come tanti assieme agli amici. O meglio, sarebbe stato un pomeriggio come tanti, se non fosse che i giovanissimi a un certo punto avrebbero deciso di ’dare una scossa’ alla giornata, cominciando a fare confusione all’interno della gelateria a tal punto da necessitare dell’intervento dei carabinieri della compagnia di Novafeltria sul posto.

La condotta esagitata del gruppetto infatti all’interno della gelateria di Villa Verucchio sarebbe culminata a ridosso delle 19, pochi minuti prima, quando uno dei ragazzini uscendo dalla gelateria ha sfogato la propria rabbia prendendosela contro un cestino posto davanti all’ingresso dell’attività. Con forza il giovane ha sferrato il calcio contro il cestino, ribaltandolo e scagliandolo a qualche metro di distanza, prima di allontanarsi dal luogo del misfatto.

Questo quanto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che puntano sull’ingresso della gelateria La Romana, dove avvertiti dei disguidi sono immediatamente accorsi i militari dell’Arma della compagnia di Novafeltria, che però al momento dell’arrivo non hanno trovato sul posto alcuna traccia del gruppetto indiziato della confusione e dell’atto vandalico all’esterno del locale. Secondo quanto emerso infatti, dopo quel momento di follia, il gruppetto di giovanissimi avrebbe abbandonato il locale senza più farvi ritorno. Al momento, agli uffici dei carabinieri di Novafeltria non sono arrivate da parte del titolare della gelateria denunce per quanto accaduto, sebbene sui social network il video dell’atto vandalico abbia presto fatto il giro del Web nei gruppi cittadini, suscitando in molti abitanti di Villa Verucchio rabbia e stupore per il video choc che ritrae il giovane calciare con forza il cestino all’esterno del locale.

Un ennesimo episodio di ’ragazzate’ che si va a sommare con altri fatti analoghi e ben più gravi che sul territorio documentano l’aumento dei baby criminali votati ad atti vandalici, appunto, ma anche a episodi ben più gravi come furti, piccolo spaccio e rapine ai turisti. Le stesse per cui, riferendosi a fatti contestati avvenuti nell’estate del 2021, nei giorni scorsi la Procura di Rimini ha chiesto una pena complessiva di 24 anni per tre ventenni imputati per aver seminato il panico nella Perla Verde.