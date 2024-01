"Raccogliamo le firme contro la Zona 30"

Sulle ‘Zone 30’ a Riccione si corre verso lo scontro. Fratelli d’Italia annuncia banchetti in città, per raccogliere le firme contro il limite dei 30 chilometri orari. "Questo limite a Riccione, non ci vede favorevoli", premette il segretario di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini. L’amministrazione Angelini ha realizzato una ‘Zona 30’ nel quartiere di Spontricciolo ultimando la segnaletica orizzontale e verticale prima di Natale. L’assessore alla mobilità Simone Imola ha annunciato poi che il divieto sarà valutato anche nel resto della città, inclusa la zona mare, in aree con determinate caratteristiche. Infine il segretario del Pd, Riziero Santi, ha sottolineato come l’ipotesi di individuare delle zone della città con limite a 30 chilometri orari rientra in un processo più ampio che prevede una completa revisione della mobilità cittadina a partire dal trasporto pubblico e dalle ciclabili. Un percorso di revisione dei limiti di velocità che sarà fatto assieme alla popolazione residente, ribatte il Pd. Spulciando la determina che dà il via alla ‘Zona 30’ di Spontricciolo si legge che il provvedimento è stato preso dopo le segnalazioni dei residenti per l’eccessiva velocità dei veicoli che attraversano l’area residenziale.

In casa di Fratelli d’Italia non sono affatto convinti e vedono le ‘Zone 30’ soltanto in casi limite. "Possiamo immaginarla come soluzione in presenza di zone particolarmente affollate, pensiamo a scuole, asili, luoghi di incontro e afflusso continuo, ma non può e non deve essere una soluzione estesa a tutta la città". Paolini ne fa anche una questione turistica: il provvedimento minerebbe l’immagine della città. "Pensate a chi viene in vacanza d’estate e che si ritrova a dover procedere in auto in prima o in seconda marcia laddove già prima c’era un limite di 50 chilometri all’ora. D’accordo la prudenza, il rispetto per i pedoni e i mezzi a due ruote, ma senza esagerazioni". Per i Fratelli ci sarebbe anche un’altra ricaduta negativa: "Siamo certi che si verrebbero a creare problemi di inquinamento atmosferico, che invece vanno combattuti". I 30 orari fanno andare a sbattere il centrosinistra e Fdi, con il partito della destra intenzionato a percorrere la medesima strada dei fratelli bolognesi. "Come stanno già facendo i nostri colleghi di partito a Bologna, anche a Riccione raccoglieremo le firme con i nostri banchetti sul territorio. Riteniamo che siano altri e più pressanti i problemi da risolvere e gli ultimi accadimenti in città lo testimoniano".

Andrea Oliva