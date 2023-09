Raccolta dei rifiuti più ecologica. Ecco i contenitori intelligenti

A Bellaria Igea Marina la raccolta dei rifiuti diventa sempre più ecologica grazie alla collocazione e all’attivazione, nei prossimi giorni, di due nuove postazioni ‘Eco Smarty’, una nel parcheggio di Via Pertini a Igea Marina e una nel parcheggio di via Indro Montanelli. Le ‘Eco Smarty’ fanno parte del sistema di contenitori intelligenti pensato dal gruppo Hera per aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata. Protette da videocamere e dotate di fotocamere che registrano gli errati conferimenti, le postazioni sono costituite da cinque contenitori per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica e vetro. Si tratta di strutture dotate di sistema di igienizzazione per indifferenziato e organico. Così l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli: "Un servizio prezioso che verrà esteso a tutta la città. Ad inizio 2024 arriveremo a una copertura totale delle utenze". Le ‘Eco Smarty’ non sono le uniche novità. "Adotteremo cinque nuovi cestini intelligenti alimentati grazie al sole, e forniremo altri 100 cestini classici per la città". Il 26 settembre, alle 20.30 nella sala parrocchiale della chiesa San Martino a Bordonchio, saranno illustrate le politiche green della città.

Aldo Di Tommaso