Raccolta di beneficenza per i migranti arrivati a Pennabilli

Una raccolta di beneficenza per i migranti arrivati all’hotel Il Parco di Pennabilli. Servono vestiti e biancheria intima per bambini e mamme, così come scarpe, pannolini, giochi e prodotti per l’igiene femminile. A organizzare il tutto è la Pro Loco del paese, che si è attivata "facendo rete" anche sui social. In totale sono 15 le persone che sono state accolte il 20 luglio scorso su indicazione della Prefettura. Ospiti sono bambini fino ai nove anni e donne di nazionalità ivoriana. Chi può donare è invitato a farlo recandosi alla sede della Pro Loco di Pennabilli tutti i giorni la mattina e il pomeriggio. Questa sera, poi, si terrà il consiglio comunale durante il quale verrà discusso anche il contestatissimo punto 7 dell’ordine del giorno, in cui si parla testualmente della "disapprovazione all’accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel Comune di Pennabilli". In concomitanza con il consiglio comunale, alle ore 19,30, è stata indetta anche una pacifica manifestazione di dissenso, appoggiata dal Pd e dalla lista civica locale d’opposizione, Orizzonte Comune. Il sindaco Giannini, dal canto suo, in un post su Facebook, cita l’articolo 3 della Costituzione in cui – appunto – si parla di "razza". "Ecco perché mi sono permesso di inserire anche il termine ‘razza’ – si legge nel post – proprio per evidenziare che per me pelle bianca o nera, rossa o gialla non fa differenza. È giunta quindi l’ora di modificare questa Costituzione ‘razzista e sessista’".