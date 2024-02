Raccolta differenziata, lunedì l’ultimo step

La rivoluzione è alle porte. È in distribuzione in questi giorni il kit alle 840 utenze interessate, mentre lunedì 5 febbraio si inizierà la raccolta di organico, indifferenziato, carta, plastica-lattine e vetro. Dal 14 febbraio parte la rimozione dei contenitori stradali. Aperto un info point presso il Municipio. Si completa a febbraio il passaggio al ’porta a porta’ nel comune. Si conclude quindi il passaggio alla raccolta domiciliare nel territorio di Igea Marina portando al 100% il servizio. La nuova modalità di raccolta rifiuti coinvolgerà quasi mille utenze: 120 nella zona di via Teano che passa dai cassonetti stradale con calotta al porta a porta; 350 nella zona via Bixio e via Garibaldi che passa dal porta a porta misto (indifferenziato e organico) a quello completo (si aggiungono carta , plastica/lattine e vetro con bidoncino); 370 nella zona extraurbana che passa dal misto a quello completo, dove verrà fornito un nuovo calendario ’zona extraurbana famiglie e attività’. Gli utenti che non sono stati trovati in casa durante la distribuzione potranno ritirare le dotazioni presso lo sportello temporaneo allestito al municipio il 3 (oggi), 17 e 24 febbraio dalle 9 alle 13.

Dall’inizio dell’anno è partita la consegna dei kit - che comprende contenitori e guida-calendario, insieme al Rifiutologo – da parte degli operatori incaricati da Hera, facilmente identificabili grazie al tesserino di riconoscimento. Dal 14 febbraio – avverte Hera - si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali.