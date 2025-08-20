Raccolta firme contro Lina Danese, i NoZtl: "Non ci sono regie occulte"

"Non esistono regie occulte. L’associazione NoZtl non ha alcuna paternità nella raccolta firme che ha chiesto le dimissioni della presidente del comitato d’area. I commercianti che hanno sottoscritto la petizione lo hanno fatto come singoli esercenti, liberi e consapevoli". Aria sempre più pesante in Paese a Riccione, e non per colpa dello smog. La raccolta di 46 firme per chiedere le dimissioni della presidente del comitato, Lina Danese (in foto), non ha sortito l’effetto sperato. Danese non intende dimettersi, ed anzi ha posto dubbi sulla trasparenza nella raccolta firme. Immediata la replica dell’associazione NoZtl. "Attribuire la regia all’associazione significa ignorare la realtà dei fatti, oltre che sottovalutare la capacità dei commercianti di esprimere in autonomia la propria voce". Inoltre tornano le critiche sul bilancio del comitato: "I bilanci non possono essere materia privata e, se oggi ci sono difficoltà economiche o debiti accumulati, le responsabilità non sono certo da cercare altrove" dice il presidente di NoZtl, Mario D’Emilio. "Ancora una volta si tenta di spostare il discorso sul piano politico. È un argomento comodo, ormai logoro e soprattutto abusato, come se tutto tramasse contro l’amministrazione in carica. Le nostre mire non sono state e non lo saranno mai politiche". In conclusione "continueremo a tutelare i commercianti di Riccione Paese e il loro diritto a lavorare in un contesto vitale e non penalizzante. Non vediamo la necessità di un nuovo comitato in Paese".