Raccolta firme per prolungare data e orari

Raccolta firme per centro estivo statale misto di Acquaviva. E’ quella che avrà inizio oggi "a sostegno della richiesta di famiglie di San Marino – spiegano i promotori – per prolungare la data e l’orario di apertura del centro estivo statale misto (infanzia ed elementari) di Acquaviva". Il centro estivo statale misto di Acquaviva, negli ultimi anni, "prevedeva un’apertura limitata fino al mese di luglio – spiegano – e con orario ridotto fino alle ore 14.30".

Da qui la richiesta di prolungare l’orario. "Che parte da una sentita e diffusa situazione di difficoltà – si spiega – in quanto, ad oggi, questo tipo di organizzazione non riesce ad accogliere le esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori, e spesso anche i nonni, lavorano a tempo pieno".

Nell’istanza si chiede di prolungare l’orario di apertura, almeno fino alle 16 "e la data – sottolineano – fino alle prime due settimane di agosto". Chiunque fosse interessato a sostenere tale istanza può firmare entro venerdì della prossima settimana "presso la scuola dell’infanzia e la scuola elementare di Acquaviva", danno le coordinate i promotori. Ma anche al Bar Fabrika di Acquaviva e all’edicola Cartoonia che si trova al Centro Gualdo a Gualdicciolo.