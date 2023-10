Raccolta firme per via Toscanini

I residenti di via Toscanini a Cattolica, preoccupati dal traffico pesante in aumento nella via e dall’ampliamento della zona artigianale (in corso lavori per migliaia di metri quadri), ora hanno promosso una raccolta firme con oltre 100 adesioni che verranno depositate giovedì mattina a Palazzo Mancini. Al centro dell’attenzione in particolare l’eccessivo traffico di mezzi pesanti. "Noi chiediamo che si pensi ad un futuro in sicurezza per questa strada che necessita di maggiori spazi, di carreggiata più ampia e se possibile che vi transitino meno mezzi pesanti – spiegano i residenti – Mancano poi gli arredi urbani, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali e siamo preoccupati perché con l’ampliamento della zona artigianale il traffico pesante potrebbe aumentare". Nel dettaglio, nella raccolta firma si menzionano alcuni dei problemi: "I residenti chiedono all’amministrazione comunale – si legge del documento dei firmatari – di preservare la zona residenziale con cinque punti ritenuti fondamentali. Il primo: è essenziale che la nuova zona artigianale non abbia nessun accesso su via Toscanini. Il secondo: chiediamo per la via Toscanini divieto di transito per mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Chiediamo poi di creare un senso unico per via Toscanini con l’inserimento di una pista ciclabile e pedonale lato case, che vengano posizionati rallentatori di velocità e vengano poste le strisce pedonali illuminate ed ultimo e, infine, come specificato nell’incontro avvenuto il 12 ottobre con la sindaca Franca Foronchi ed il dirigente Riccardo Benzi, il nuovo parcheggio a ridosso della zona artigianale dovrà essere ad uso esclusivo dei residenti eliminando il varco lasciato aperto per i lavori".

La via è molto trafficata ed è un’arteria di collegamento tra Cattolica, San Giovanni, zona artigianale ma anche con le vicine Marche ed il confine con Gradara e Fanano, frazione di Gradara. L’amministrazione comunale si è sempre detta disposta a dialogare, ma i residenti chiedono garanzie per la sicurezza e la vivibilità del quartiere, le oltre 100 firme fanno intuire che la questione è molto sentita dai residenti.

Luca Pizzagalli