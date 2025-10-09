Raccolta fondi: "Aiutateci a riaprire l’antica chiesa"

"Aiutateci a riaprire la chiesa di San Lorenzo monte". A lanciare l’appello è il vescovo Nicolò Anselmi, uno dei protagonisti dello spot per la raccolta fondi avviata per la storica chiesa. Che è chiusa dal 2004. In questi anni, grazie anche a fondi del Pnrr e della Regione, la diocesi e la parrocchia sono riusciti a fare i lavori per restaurare la facciata della chiesa e sistemare la copertura. "Ma non basta. Ci serve una porta da cui accedere al sagrato e al giardino del complesso", spiegano dalla diocesi. Che, tre giorni fa, ha lanciato la campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideaginger.it

Occorrono almeno 15mila euro per i nuovi interventi, in particolare per la realizzazione del portale. "Abbiamo progettato il manufatto pensando alla poesia X agosto di Giovanni Pascoli, allo sciame meteorico delle Perseidi (la notte di San Lorenzo), al simbolismo del martirio del santo". Un ultimo passo, per tornare ad aprire – letteralmente – la porta dell’antica chiesa di San Lorenzo monte. Che è un vero gioiello dell’arte sacra riminese. Gli studi e gli scavi archeologici hanno permesso di ricostruire la storia dell’edificio. La chiesa fu eretta nel sesto secolo dopo Cristo come grande basilica bizantina e, per realizzarla, furono riutilizzati tanti elementi provenienti da un grande tempio romano risalente al secondo secolo avanti Cristo. "È un patrimonio da salvare e restaurare mantenendo la sua sacralità", spiega ancora la diocesi. Le prime offerte per realizzare il grande portale all’ingresso sono già arrivate, ma la strada è ancora lunga. L’obiettivo è riuscire a inaugurare già il 22 novembre la porta monumentale.

Manuel Spadazzi