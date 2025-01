Raccolta fondi per il carabiniere di Rimini: oltre 30mila euro da tutta Italia

Rimini, 5 gennaio 2025 – Quel pomeriggio, prima di impugnare un coltello e ferire quattro persone, nel bel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno, Muhammad Sitta “era stato a Rimini, dove c’è la moschea”. Chi lo ha visto, lo descrive come “disperato”, “con lo sguardo perso nel vuoto”.

Aly Harhash, rappresentante della comunità egiziana di Milano, in contatto dal primo gennaio con gli amici e i parenti dell’accoltellatore di Villa Verucchio, si domanda “perché nessuno ha fatto nulla per aiutare Muhammad a curarsi. Erano mesi che dava segni di squilibrio mentale. Non era più in sé, eppure è stato lasciato solo”. La domanda è sulle bocca di tanti e scuote anche la politica.

“È stato fatto il necessario per evitare quanto avvenuto il 31 dicembre? – chiede Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Rimini –. Le cooperative di accoglienza immigrati compiono gli adeguati controlli e adempiono a quanto previsto dai bandi?”

Nel registro degli indagati c’è il nome di Luciano Masini, modenese, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, che a Capodanno ha neutralizzato Sitta con 5 proiettili esplosi dalla pistola d’ordinanza, dopo aver sparato a terra alcuni colpi d’avvertimento.

"Il carabiniere – prosegue il portavoce egiziano – è stato costretto a fare ciò che ha fatto per salvare la sua vita e quella di tante altre persone”. Ma Muhammad, aggiunge, “non era un terrorista. Non beveva e non si drogava. Era una persona malata. Gli amici hanno cercato di aiutarlo, lo hanno accompagnato in ospedale, ma da quel che sappiamo non ha mai seguito le cure che gli erano state prescritte”.

In Italia non era riuscito a trovare un lavoro stabile. “Voleva tornare a tutti i costi in Egitto, ma temeva di non farcela perché non aveva i soldi”. Un’esigenza da lui manifestata anche il pomeriggio del 31 dicembre. “Si era autoconvinto che se avesse combinato qualche guaio, un reato di qualche tipo, le forze dell’ordine lo avrebbero rispedito in Egitto gratuitamente – prosegue Harhash –. È un pensiero assurdo, lo so, ma non dimentichiamo che parliamo di un ragazzo con problemi mentali. Addirittura ha chiesto ad un amico dei soldi per andare a comprare della benzina da mettere in una bottiglia d’acqua: con quella avrebbe voluto dar fuoco a qualcosa nella speranza di essere arrestato”.

Nel frattempo, prosegue la raccolta fondi per aiutare il luogotenente Masini a pagare le spese legali. L’iniziativa ha raccolto oltre 30mila euro e più di mille donazioni da tutta Italia. Il tutto mentre la politica continua a discutere della vicenda.

“Dispiace come il caso di Villa Verucchio si sia trasformato nel solito teatrino ideologico”, ha commentato l’ex consigliere Pd Simone Bertozzi, benché “questo non sposti di una virgola la stima e la fiducia che ogni cittadino deve nei confronti dei corpi di polizia”.

Mentre Jacopo Morrone, parlamentare della Lega, ha chiesto un’accelerazione sul “Ddl Sicurezza”, oltre a scandire: “Non è ammissibile che si giustifichi l’accoltellamento di quattro persone come un gesto eclatante finalizzato al rimpatrio”, riferendosi alle parole del rappresentante della comunità egiziana. “Non si sa se Sitta volesse effettivamente tornare in Egitto. Ma se lo avesse voluto crediamo che non avrebbe avuto grosse difficoltà ad ottenerlo”.