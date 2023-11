Raccolta fondi per evitare la chiusura del museo Boccioni

La Fondazione Boccioni ha pensato di promuovere una raccolta fondi per impedire la chiusura del museo dedicato a Umberto Boccioni, creato dalla stessa Fondazione nel 2021, in via Pascoli 15, a Morciano. Si tratta di un crowdfunding sulla piattaforma Eppela. Fino ad ora sono stati raccolti circa 2mila euro, ma se non verranno trovati 35mila euro entro dicembre, il museo rischia di chiudere per sempre. Ma ora la Fondazione Boccioni lancia un nuovo appello al Comune di Morciano per cercare risorse e per risolvere tale situazione di emergenza finanziaria. Il tempo stringe e si teme che Morciano possa perdere una importante realtà di arte e cultura, che in questi anni ha promosso eventi, mostre ed occasioni di aggregazione culturale.