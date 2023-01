Raccolta fondi per ’La casa selvatica’: "Aiutateci a curare i nostri cani"

È un rifugio sicuro per animali, che oggi accudisce 110 cani, 15 gatti e 4 caprette. Molti cani sono stati maltrattati, reclusi o erano randagi. Ma per continuare questa opera ‘La casa selvatica’ di Sant’Agata Feltria ha bisogno di aiuto. Per sostenere l’associazione no profit è partita una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe: già arrivati 1.285 euro. "Abbiamo tantissime spese veterinarie da sostenere, farmaci e integratori da acquistare per i cani anziani ospitati – è l’appello di Dacio Manto, che da 7 anni gestisce ‘La casa selvatica’- Un contributo economico, una donazione, un’adozione farebbero la differenza per noi in questo momento di difficoltà". L’ultima adozione ha riguardato Pulvino, un cane di 3 anni. Ora è in ballo quella di Alessandra, una cucciola. "Vorremmo farne di più, per garantire una casa ai nostri animali ospiti". Originaria di Milano, Dacia (il cui vero cognome è Manzoli, Manto è il nome d’arte) è anche un’affermata artista, ma dedica agli animali gran parte del suo tempo. "Il lavoro al rifugio è estremamente intenso e comporta grandi sacrifici. Abbiamo 6 collaboratori retribuiti, i cani consumano più di 50 kg di cibo al giorno e i lavori di manutenzione (per recinti e fienili) sono parecchi". Tempo fa una lettera anonima di pennesi (il rifugio è vicino a Ponte Messa di Pennabilli) avevano criticato la scelta di tenere gli animali liberi "liberi anche di uscire dalla proprietà e circolare su strade, aree private e finanche dentro attività commerciali". "Falsità", le bolla la Manto. "Qualche segnalazione c’è stata tempo fa, condita da qualche cattura – ammette il sindaco Mauro Giannini – ma da tempo non si segnala nulla". "Invito tutti a visitare il rifugio, per vedere con i propri occhi", dice la Manto. Che domani ha organizzato una raccolta alla Conad di Novafeltria.

m.c.