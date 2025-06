Raccolta fondi per le cure di Murdock

"Non solo parole, ma fatti concreti". Per onorare la memoria di Murdock, il cane da soccorso della Protezione Civile vittima dell’ennesimo boccone avvelenato, l’Unione volontari San Marino ha lanciato una raccolta fondi. "Anche per sostenere la nostra squadra cinofili – dicono – abbiamo deciso di raccogliere fondi per aiutarli a coprire le spese mediche affrontate in questi giorni". Per farlo si può effettuare un bonifico al conto corrente dell’Unione volontari San Marino scrivendo nella causale ‘Murdock’ (all’iban: SM75N0606709811000110152070), ma anche donare direttamente all’associazione dei cinofili dell’Unione ’Pompieri senza frontiere’ (l’iban di riferimento è SM26T0854009800000060179844). "Se le donazioni superassero le spese mediche, verranno utilizzate per sostenere la formazione dei cane dell’associazione".