Raccolta fondi per Masini. Adesso si valuta il futuro dei 50mila euro donati

Dopo la notizia dell’archiviazione definitiva per il comandante dei carabinieri di Villa Verucchio, Luciano Masini, si apre ora la fase delle valutazioni sulla raccolta fondi lanciata nei giorni successivi all’aggressione di Capodanno. La colletta, promossa da ViVilla Aps, aveva superato i 50mila euro, cifra destinata a coprire eventuali spese legali del militare, indagato all’epoca per eccesso di legittima difesa dopo aver sparato e ucciso Muhammad Sitta, il 23enne che quella notte ferì quattro persone con un coltello.

Con la conclusione del procedimento giudiziario e la piena archiviazione delle accuse, la presidente dell’associazione, Marika Mondaini, chiarisce che al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva sull’utilizzo dei fondi. "Le spese legali non dovrebbero risultare più necessarie – spiega Mondaini – quindi ora dobbiamo capire come procedere. Ci confronteremo con il comandante Masini e con il nostro direttivo prima di prendere qualsiasi decisione. È una notizia ancora fresca, abbiamo bisogno di qualche giorno per riflettere e valutare insieme". L’ipotesi principale, come conferma la presidente, è duplice: restituire le somme ai donatori o destinarle a un progetto di utilità pubblica per la comunità di Villa Verucchio. "La piattaforma GoFundMe – precisa – consente di restituire il denaro con un semplice click, ma potremmo anche valutare, d’accordo con il comandante, di utilizzarlo per qualcosa di utile al paese. Potrebbe essere, ad esempio, un progetto legato alla sicurezza, come il potenziamento della videosorveglianza, ma è ancora tutto da decidere".

Mondaini tiene a ribadire che nessuna scelta sarà presa unilateralmente: "Noi non decidiamo niente da soli. L’associazione ha fatto la raccolta solo per dare un eventuale supporto legale, nel caso fosse servito. Ciò che faremo d’ora in poi sarà stabilito insieme al comandante e in modo assolutamente condiviso".

La notizia dell’archiviazione del procedimento a carico di Masini ha raccolto, in poche ore, tantissime reazioni e commenti. Ad intervenire, tra gli altri, la sindaca di Verucchio, Lara Gobbi: "Il dolore per la perdita di una giovane vita non si cancella. Ma resterà fra noi per sempre la gratitudine verso chi nell’adempimento del proprio dovere ne ha salvate tante altre e la solidarietà verso le vittime innocenti della folle aggressione consumata in quella tragica serata". "Dopo 10 mesi di indagini, è finita l’odissea del luogotenente Masini, servitore dello Stato che, nella notte di Capodanno, ha fatto il suo dovere: fermare un criminale che aveva già accoltellato quattro persone": questo il commento di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fd’I alla Camera.